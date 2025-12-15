Названа причина смерти Левона Оганезова

Дочь артиста Мария Оганезова подтвердила эту информацию, отметив продолжительную борьбу отца с онкологическим заболеванием.

Последние годы жизни музыкант провел в США, где проходил курс лечения от рака. Он скончался 13 декабря, не дожив чуть менее двух недель до своего 85-летия. Последнее выступление Оганезова состоялось в марте 2024 года.

Еще в 2018 году в эфире программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой он высказывал жалобы на интенсивные боли в области поясницы. В 2021 году общественность узнала о том, что пианист тяжело перенес COVID-19.

В марте 2025 года Оганезов принял участие в телепередаче, посвященной памяти Ларисы Голубкиной, выступив по видеосвязи. Внешний вид композитора свидетельствовал о сильной потере веса, осунувшемся лице и угасшем взгляде.

Оганезов сотрудничал с множеством знаменитых артистов, среди которых Клавдия Шульженко, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Андрей Миронов и другие. Помимо этого, пианист принимал участие в съемках нескольких кинолент, включая фильмы «След дождя» и «Ключ от спальни». Оганезов также пробовал себя в роли ведущего на телевидении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.