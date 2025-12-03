Названа предварительная причина смерти экс-жены Ефремова

сегодня в 13:49

Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина умерла, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности, сообщает SHOT .

О смерти актрисы стало известно 3 декабря. Тело Качалиной пролежало в квартире долгое время. На нем были обнаружены трупные пятна.

Предварительно, смерть наступила несколько дней назад. Качалиной было 54 года.

Труп актрисы обнаружил накануне вечером Михаил Ефремов. Он приехал навестить бывшую жену вместе с сыном. Когда дверь им никто не открыл, мужчинам пришлось сломать замок. Водя внутрь, они увидели тело Качалиной, которое лежало у кровати в захламленной квартире.

Актриса была четвертой супругой Ефремова. У пары есть общая дочь Анна-Мария, которой сейчас 25 лет. Качалина снималась в таких сериалах, как «Марш Турецкого» и «Романовы: Венценосная семья».

Сам актер не стал комментировать смерть бывшей супруги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.