Лежала в куче хлама: как Ефремов обнаружил тело своей бывшей жены

Тело 54-летней актрисы Ксении Качалиной в ее квартире обнаружил бывший муж, засуженный артист России Михаил Ефремов. Оно лежало у кровати в захламленной квартире, сообщает SHOT .

Накануне Ефремов вместе с сыном приехал проведать Качалину, но дверь им никто не открыл. Мужчины взломали замок. Они увидели внутри кучу хлама, света в квартире не было, а у кровати на боку лежало тело Качалиной.

Сначала Ефремов с сыном пытались реанимировать ее самостоятельно, но потом вызвали скорую и полицию. До этого с Качалиной они общались около двух недель назад. У пары есть общая дочь — 25-летняя Анна-Мария, которая давно не виделась с матерью.

Последние годы бывшая актриса жила в своей квартире в Брюсовском переулке в Москве, полученной после развода с Ефремовым, с которым она прожила в браке около четырех лет. Качалина в последнее время сильно злоупотребляла алкоголем.

Зрителю она известна по сериалам «Марш Турецкого» и «Романовы: Венценосная семья».

Ефремов отказался комментировать смерть бывшей жены. После освобождения из заключения он старается избегать общения с журналистами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.