ПМЭФ 2026 принесет Подмосковью 8 тыс рабочих мест

Около 8 тыс. рабочих мест создадут в Подмосковье благодаря соглашениям, подписанным на ПМЭФ в 2026 году. Регион заключил более 40 инвестиционных договоренностей в сфере производства и инфраструктуры. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году Московская область подписала свыше 40 соглашений в различных сферах. Речь идет о создании новых производств, роботизации и развитии производственной инфраструктуры региона. Общий объем инвестиций по этим проектам оценивается в 95 млрд рублей.

«По подписанным соглашениям мы прогнозируем порядка 7,7–8 тыс. новых рабочих мест. Мы подписали проекты „лайт индастриал“ — это говорит о том, что там внутри будет много новых производств. Условно, если строится „лайт индастриал“ на 70 тыс. кв. м, то это как минимум 70 новых компаний малого и среднего предпринимательства», — отметила Екатерина Зиновьева.

По ее словам, формат «лайт индастриал» предполагает размещение на одной площадке сразу нескольких предприятий, что способствует росту числа субъектов МСП и расширению промышленного потенциала Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.