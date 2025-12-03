Ефремов отказался комментировать смерть экс-жены Ксении Качалиной

3 декабря стало известно, что на 55-м году жизни скончалась актриса и бывшая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина. О смерти артистки сообщил ее друг, режиссер Алексей Агранов. Бывший супруг покойной отказался комментировать ее смерть, сообщает «Царьград» .

В настоящее время подробности ухода из жизни Качалиной пока не разглашаются. Она умерла в возрасте 54 лет. Детали смерти и сопутствующие обстоятельства выясняются. Информация о дате и месте похорон, а также официальные заявления родственников пока отсутствуют.

Ефремов решил не комментировать смерть своей бывшей жены. После освобождения из заключения он старается избегать общения с журналистами.

У Качалиной и Ефремова есть общая дочь Анна-Мария, которой сейчас 25 лет. Сообщается, что она, как и многие из окружения, давно не общалась с матерью, а актриса в последние годы практически не появлялась на экранах. Последние годы она жила в своей квартире в Брюсовском переулке в Москве, полученной после развода с Ефремовым.

Михаил Ефремов и Ксения Качалина были женаты в течение четырех лет. До отношений с Ефремовым Качалина три года встречалась с Иваном Охлобыстиным.

