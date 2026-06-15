Подмосковье обсудило новые инвестпроекты на ПМЭФ-2026

Власти Подмосковья провели переговоры с иностранными компаниями о расширении действующих и запуске новых производств на ПМЭФ-2026. Встречи прошли с делегациями из ОАЭ, Беларуси, Китая и Германии, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Московская область ведет переговоры с иностранными инвесторами о реализации новых проектов и расширении уже работающих предприятий. Несколько встреч состоялись на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщила в интервью ТАСС зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Было также несколько встреч с другими иностранными делегациями — это ОАЭ, Беларусь. Также, наверное, по итогам ПМЭФ будут новые договоренности с китайскими инвесторами. Рассчитываем на то, что они будут тоже реализованы», — сказала Зиновьева.

Кроме того, на форуме прошла встреча с немецкой внешнеторговой палатой и представителями бизнеса Германии. Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья. В регионе реализуется более 50 проектов с участием немецких компаний, еще свыше 40 предприятий продолжают работать в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все контракты, которые регион подписывает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), находят отражение в различных производствах на территории области.

«Когда звучат эти большие цифры, всегда возникает у скептика <…> вопрос, насколько реальна их реализация? Вот каждый год мы подписываем контракты и видим, что 8 из 10 реализуются. То есть все, что подписываем громогласно здесь, соответственно находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных технологичных продуктов. Разных продуктов: и сельхоз-, и промышленных — в 80% случаев», — сказал Воробьев.