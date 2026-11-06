Нефтегазовые доходы достигли почти 1 трлн: почему бюджет все равно теряет деньги

Октябрь принес федеральной казне 971,2 млрд рублей нефтегазовых доходов — это максимальный результат за полтора года, следует из опубликованной Минфином информации. Однако заметную часть поступлений государству пришлось направить обратно нефтяным компаниям: выплаты по топливному демпферу достигли 415 млрд рублей. При этом по итогам десяти месяцев доходы от нефти и газа остаются существенно ниже прошлогодних.

В октябре нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 971,2 млрд рублей. По данным Минфина, это на 9,3% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года, когда поступления достигли 888,6 млрд рублей. По сравнению с сентябрем нынешнего года показатель вырос более чем вдвое: тогда казна получила 452,4 млрд рублей. Близкий результат в 2026 году фиксировался только в июле — 934 млрд рублей.

Одним из главных источников поступлений стал налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): он принес бюджету 1,12 трлн рублей. Это самый высокий показатель с ноября 2023 года. Еще 358,6 млрд рублей поступило за счет налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Он уплачивается поквартально, поэтому октябрьские сборы оказались особенно значительными. По сравнению с октябрем прошлого года поступления по этому налогу выросли более чем на 9%.

Однако валовые налоговые сборы не равны сумме, которая в итоге остается в распоряжении бюджета. В октябре государство перечислило нефтеперерабатывающим компаниям 415 млрд рублей по топливному демпферу. Это механизм компенсации, призванный поддерживать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок, когда экспорт становится для производителей более выгодным. Последний раз выплаты были выше в апреле 2022 года — тогда нефтяники получили 450,3 млрд рублей.

Таким образом, значительная часть нефтегазовых поступлений сопровождается крупными расходами на поддержку отрасли. В октябре сумма выплат по демпферу составила около 43% от объема нефтегазовых доходов бюджета. При этом демпфер — не единственная статья компенсаций: в статистике Минфина также отражены обратный акциз и выплаты, связанные с модернизацией нефтеперерабатывающих предприятий.

Несмотря на октябрьский скачок, общая динамика с начала года остается менее благоприятной. За январь — октябрь 2026 года федеральный бюджет получил 6,44 трлн рублей нефтегазовых доходов против примерно 7,5 трлн рублей за тот же период прошлого года. Снижение составило 14,1%. Поэтому один сильный месяц пока не компенсировал отставание, накопившееся за предыдущие месяцы.

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