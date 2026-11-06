Более 5,5 тыс человек в Подмосковье прошли лечение гепатита С

Курс лечения гепатита С с начала года прошли более 5,5 тыс. жителей Московской области. Доля полностью излечившихся составила 97%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жителям Подмосковья доступны бесплатные обследование и лечение хронического гепатита С. Инфекция может годами протекать без выраженных симптомов, постепенно повреждая печень, поэтому важно своевременно проходить диагностику.

«Современная терапия не требует длительной госпитализации и многомесячных инъекций. При раннем начале лечения удается восстановить функции печени и минимизировать риски цирроза и онкологических заболеваний», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала года лечение прошли более 5,5 тыс. человек, полностью излечились 97%.

Анализ крови на антитела к вирусу гепатита С входит в программу диспансеризации и проводится бесплатно для граждан старше 25 лет. За направлением нужно обратиться к терапевту или в кабинет диспансеризации своей поликлиники. При выявлении антител врач назначит дополнительные исследования для подтверждения диагноза и при необходимости направит к инфекционисту.

Диагностика бесплатна по полису ОМС. Записаться к специалисту можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» (https://max.ru/eregistratura_mo_bot), региональный портал госуслуг «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/), по номеру горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.