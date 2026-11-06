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Молодой бизнесмен из Петербурга разбился насмерть на байке в Таиланде

Петербуржец погиб в результате дорожной аварии на территории Таиланда. Его мотоцикл врезался в легковой автомобиль местной жительницы, сообщает Telegram-канал SHOT .

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Чалермпракиат Рама на тайском острове Пхукет. По предварительным данным, 29-летний петербуржец по имени Илья управлял мотоциклом марки Triumph и на скорости совершил столкновение с черным седаном Mercedes. За его рулем находилась 45-летняя гражданка Таиланда по имени Патчарин.

Удар оказался настолько мощным, что легковой автомобиль развернуло на проезжей части. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался прямо на месте до прибытия медиков.

Погибший активно вел социальные сети. Там мужчина делился видеороликами поездок на своем двухколесном байке по дорогам курортного острова.

На родине в Санкт-Петербурге Илья занимался бизнесом. В мае мужчина вместе с друзьями основал собственную компанию.

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