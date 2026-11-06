В Ленинском округе строят детский сад на 225 мест

В детском саду завершают монолитные работы и гидроизоляцию стен подвала. Продолжаются кладка стен и монтаж окон. Устройство инженерных систем и отделка находятся на начальном этапе. На прилегающей территории ведут благоустройство и устанавливают наружное ограждение.

Здание рассчитано на девять групп для детей от 2 до 7 лет. На первом этаже расположены столовая и медицинский блок. На втором оборудуют физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет. Групповые комнаты размещаются на всех трех этажах.

Квартал «Восточное Бутово» находится в Ленинском городском округе, в 5 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Здесь уже открыты шесть из десяти запланированных детских садов и две из четырех школ. В квартале расположены две поликлиники, одна из них работает.

Закрытые дворовые парки будут свободны от автомобилей. Проект также предусматривает многоуровневый паркинг.

В Подмосковье девелоперы, в том числе ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group и «Брусника», строят необходимую инфраструктуру вместе с жильем в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.