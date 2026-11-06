В Солнечногорском роддоме установили новый хирургический светильник

Новый светильник позволяет хирургу самостоятельно менять направление и интенсивность света. Фокусировка и противобликовая система улучшают видимость операционного поля. Врачи уже использовали оборудование при оказании помощи пациентке, беременной двойней.

«Светильник имеет отличную фокусировку и противобликовую систему, что значительно превосходит возможности предыдущего оборудования. Хирург может сам регулировать направление и интенсивность свечения, что делает процесс операции быстрее и комфортнее», — рассказала заведующая акушерским отделением Солнечногорской больницы Анна Самко.

Оборудование особенно важно для сложных акушерских вмешательств. Его характеристики отвечают современным стандартам безопасности. Светодиодная технология обеспечивает стабильный холодный свет без теней даже при препятствиях в световом поле и снижает зрительную нагрузку во время длительных операций.

Подвижность светильника и удобное управление позволяют быстро адаптировать освещение к задачам хирурга, не прерывая вмешательство. Устройство имеет пятиступенчатую регулировку яркости и режим эндоскопической подсветки на минимальном уровне. Ручки управления световыми головами снимаются для обработки, что упрощает соблюдение санитарных норм.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.