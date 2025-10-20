Назвала проституткой: Виктория Боня подала в суд на молодую невесту Лепса

Виктория Боня подала в суд на молодую невесту Лепса, обвинившую ее в проституции

Телеведущая и блогер Виктория Боня подала в суд на 19-летнюю невесту известного певца Григория Лепса, которая обвинила ее в проституции, сообщает Mash .

Скандал начался с эфира шоу «Злые языки», в котором Боня заявила, что у семьи Авроры Кибы имеются долги в размере 25 млн рублей. За Лепса девушку выдали, чтобы поправить финансовое положение семьи. Невеста народного артиста РФ раскритиковала телеведущую и обвинила в проституции с ценником в 3 тыс. евро.

Оскорбленная Боня обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. По словам адвоката, блогерша требует публичных извинений.

Ранее 19-летняя невеста Лепса похвасталась перед подписчиками букетами цветов от возлюбленного. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» подарил ей 15 тыс. роз.

