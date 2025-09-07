Григорий Лепс подарил своей 19-летней невесте 15 тыс роз

сегодня в 13:14

19-летняя невеста народного артиста РФ Григория Лепса похвасталась перед подписчиками букетами цветов от возлюбленного. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» подарил ей 15 тыс. роз, сообщает peopletalk.ru .

На опубликованных кадрах видно, как букеты белых, красных и розовых роз заняли всю комнату. При этом дорожка из цветочных букетов начинается за пределами дома и тянется бесконечной лентой уже внутри здания.

«Не дает утру начаться с кофе», — подписала Аврора Киба фото в соцсети Instagram*, где она с улыбкой лежит на букетах роз.

Выяснилось, что столь щедрый жест обошелся 63-летнему Григорию Лепсу примерно в 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что свадьба Авроры Кибы и Григория Лепса оказалась отложена. При этом девушка написала в соцсетях, что является «счастливой женой», спровоцировав волну слухов о тайной росписи пары.

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская