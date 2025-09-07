Григорий Лепс подарил своей 19-летней невесте 15 тыс роз
Фото - © @avrorakiba
19-летняя невеста народного артиста РФ Григория Лепса похвасталась перед подписчиками букетами цветов от возлюбленного. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» подарил ей 15 тыс. роз, сообщает peopletalk.ru.
На опубликованных кадрах видно, как букеты белых, красных и розовых роз заняли всю комнату. При этом дорожка из цветочных букетов начинается за пределами дома и тянется бесконечной лентой уже внутри здания.
«Не дает утру начаться с кофе», — подписала Аврора Киба фото в соцсети Instagram*, где она с улыбкой лежит на букетах роз.
Выяснилось, что столь щедрый жест обошелся 63-летнему Григорию Лепсу примерно в 1 млн рублей.
Ранее стало известно, что свадьба Авроры Кибы и Григория Лепса оказалась отложена. При этом девушка написала в соцсетях, что является «счастливой женой», спровоцировав волну слухов о тайной росписи пары.
