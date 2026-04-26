Массовая драка между хоккеистами ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» произошла во время второго матча полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС .

Встреча проходит в Ярославле. Счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу омского «Авангарда».

Массовая драка произошла после заброшенной защитником хозяев Андреем Сергеевым шайбы. В итоге двухминутные штрафы за нарушение правил получили по пять хоккеистов из обеих команд. В составе гостей были удалены Наиль Якупов, Михаил Котляревский, Эндрю Потуральски, Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов. У ярославцев — Сергеев, Георгий Иванов, Александр Радулов, Егор Сурин и Рушан Рафиков.

