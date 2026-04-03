Столичный суд закрыл дело футболиста Федора Смолова о драке в «Кофемании»

Представитель потерпевшего сама ходатайствовала о прекращении дела. По ее словам, было достигнуто мировое соглашение. Чемпион России в составе «Краснодара» выплатил 4 млн рублей и принес извинения.

При этом прокуратура выступила против прекращения дела, так как своими действиями Смолов «дискредитировал образ спортсмена».

Адвокат футболиста подтвердила, что стороны помирились еще до первого заседания. Примирение было даже нотариально заверено. Юрист отметила, что Федор «не представляет никакой опасности», имеет множество наград, в том числе звание заслуженного мастера спорта РФ, и непублично занимается благотворительностью.

28 мая 2025 года 35-летний спортсмен вступил в перепалку и ударил двух посетителей столичной «Кофемании». Против Смолова возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

