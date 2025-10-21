Народный артист России Анатолий Мукасей доставлен в больницу

87-летний кинооператор Анатолий Мукасей, известный работой над культовыми советскими фильмами, был экстренно госпитализирован с диагнозом «инсульт, сообщает Telegram-канал Mash .

По предварительной информации, народный артист России потерял сознание в собственной квартире.

Мукасей, супруг режиссера Светланы Дружининой, является одним из выдающихся представителей отечественной кинематографии — с начала 1960-х годов на «Мосфильме» он создавал операторскую работу для картин «Берегись автомобиля», «Дайте жалобную книгу», «Большая перемена» и знакового фильма «Чучело».

Текущее состояние здоровья мастера не уточняется.

