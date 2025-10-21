Опубликованы кадры с моментом убийства режиссера Сергея Политика в Москве

112 опубликовал видеозапись с моментом убийства российского режиссера и кинооператора Сергея Политика на востоке Москвы.

На опубликованных с городских камер кадрах видно, как около подъезда жилого дома между двумя мужчинами произошел конфликт. Политик брызнул из перцового баллончика в лицо своему оппоненту. В свою очередь Армен С. сначала повалил Политика на землю, после чего добил ножом в грудь.

После смертельного ранения 33-летнему злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

Кинематографист сделал мужчине замечание. Его слова привели неадеквата в ярость, после чего тот накинулся на 56-летнего оператора с ножом. От полученного ранения потерпевший скончался. Возбуждено уголовное дело.

