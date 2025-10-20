Около собственного дома убит российский режиссер Сергей Политик

Режиссера Сергея Политика зарезали около его дома в Подмосковье

Российский режиссер и кинооператор Сергей Политик был убит 19 октября около своего дома, сообщает aif.ru .

Как рассказали коллеги кинематографиста, трагедия произошла, когда он вышел покурить. По словам режиссера Владимира Стуканова, погибший являлся «абсолютно бесконфликтным человеком». Режиссер Виталий Волчик охарактеризовал его кончину как «большую потерю для всего отечественного кинематографа», отметив профессиональные качества Политика как оператора и художника.

Сергей Политик окончил ВГИК и участвовал в создании проектов, включая сериалы «Закрытая школа», «Одноклассники. Бывших не бывает», фильмы «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и другие работы.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

