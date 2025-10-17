Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

15 октября ушла из жизни актриса театра и кино Людмила Егорова. Ей было 86 лет, сообщает пресс-служба Театра «На Литейном» в Telegram-канале .

Людмила Ивановна посвятила всю свою жизнь актерской профессии. В возрасте 18 лет она оказалась на киностудии Ленфильм. Ассистенты режиссера Александра Иванова показали ему фотографию девушки. Тот сразу же выдал Егоровой роль Варюхи в фильме «Поднятая целина».

Актриса окончила Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кино в 1964 году, после чего начала играть в Театре «На Литейном».

«Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием», — вспоминают об актрисе в театре.

Егорова играла в таких спектаклях, как «Мораль Пани Дульской», «Женитьба Белугина», «Том — большое сердце». Особую популярность ей принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь». Также звезда снималась в таких фильмах и сериалах, как Поезд милосердия», «Улицы разбитых фонарей», «Груз 200», «Крик тишины».

Причина смерти актрисы не названа. О дате, времени и месте прощания будет сообщено позже.

Ранее умер звезда сериала «Великолепный век» турецкий актер Ариф Эркин. Смерть Эркина подтвердил его сын.

