Умер звезда сериала «Великолепный век» турецкий актер Ариф Эркин

На 91-м году жизни скончался известный турецкий актер театра, кино и телевидения Ариф Эркин. Российскому зрителю артист запомнился благодаря роли в сериале «Великолепный век», сообщает издание Ahaber .

Смерть Эркина подтвердил его сын. Свой последний день рождения актер отметил в сентябре.

Ариф Эркин родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле. Окончил Стамбульский архитектурный факультет, технического университета, а затем поступил в Государственный театр оперы и балета. Получив музыкальное образование, работал солистом и хористом на Стамбульском радио. Позднее Эркин начал служить в театре Гюльриз Сурури-Эвген Джеззар’а.

Участвовал в значимых проектах в области кино и телевидения. Среди его работ такие фильмы и сериалы, как «Вторая весна», «Султан Маками», «Опасные улицы», «Турецкий детектив», «Черная змея» и «Белый ангел». В Турции актер завоевал любовь зрителей благодаря роли Мемика Деде в сериале «Иностранный зять».

