Ушла из жизни актриса Дайан Китон

сегодня в 22:17

Умерла актриса Дайан Китон, ей было 79 лет, сообщает SHOT .

Как сообщает People, актриса умерла в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.

Китон обрела популярность в 1970-х годах благодаря фильму «Крестный отец» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом.

В 1977 году актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Кроме того, она была обладательницей премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранее в возрасте 46 лет скончался актер Денис Семенов, известный по ролям в отечественных телесериалах «Невский» и «Условный мент».

