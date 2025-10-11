Ушла из жизни актриса Дайан Китон
Умерла актриса Дайан Китон, ей было 79 лет, сообщает SHOT.
Как сообщает People, актриса умерла в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.
Китон обрела популярность в 1970-х годах благодаря фильму «Крестный отец» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом.
В 1977 году актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Кроме того, она была обладательницей премии «Золотой глобус» и BAFTA.
Ранее в возрасте 46 лет скончался актер Денис Семенов, известный по ролям в отечественных телесериалах «Невский» и «Условный мент».
