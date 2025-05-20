Народного артиста СССР Григоровича планируют кремировать 23 мая после прощания

сегодня в 15:42

Народного артиста СССР Юрия Григоровича собираются кремировать после церемонии прощания 23 мая. Прах, скорее всего, будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рассказал ТАСС источник из окружения артиста.

Последней волей Григоровича было, чтобы его кремировали.

Сами похороны, скорее всего, проведут на Новодевичьем кладбище.

Прощание с Григоровичем проведут 23 мая на исторической сцене Большого театра в 11:00. Посетить его смогут все желающие.

Хореограф Юрий Григорович умер 19 мая из-за осложнений после двусторонней пневмонии. Ему было 98 лет. Всю жизнь, начиная с 1947 года, он посвятил театру. Работал балетмейстером, хореографом.