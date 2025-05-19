SHOT: причиной смерти Григоровича оказались осложнения из-за пневмонии

Причиной, по которой умер хореограф Юрий Григорович, оказались осложнения после двусторонней пневмонии. Об этом сообщает SHOT .

На протяжении последних двух недель Григорович лежал в ЦКБ в Москве. Врачи боролись за его жизнь.

Близкие Григоровича решают, где его похоронят. По предварительной информации, церемония пройдет на Новодевичьем кладбище.

Григорович умер в 98 лет. Всю свою жизнь, начиная с 1947 года, он посвятил театру. Был балетмейстером, а затем хореографом.