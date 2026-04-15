Нагиев организовал тренинги в Грузии за 2 млн рублей, но лично участия не примет

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев организовал очередной тревел-кемп с тренингами в Грузии за 2 млн рублей с человека. При этом сам шоумен лишь пару раз подключится по видеосвязи, сообщает Mash .

Участники собираются в Тбилиси, затем отправляются в пятизвездочный особняк в горах, где проведут 9 дней. Каждому предоставляется индивидуальный номер, трехразовое питание и возможность расслабиться в бассейне. Программа носит название «Снимаем фильм с Нагиевым». Однако Нагиева не будет на месте. Ведущий выступит с парой речей по видеосвязи, раздаст задания и будет руководить процессом дистанционно.

Стоимость участия в программе составляет около 2 млн рублей. В рамках программы предусмотрены: раскрытие внутреннего потенциала, работа с эмоциями и личными ограничениями, доверительные групповые упражнения, гастрономический ужин с грузинским хором, написание и редактирование сценариев, обучение навыкам интервью, финальный просмотр фильмов и дискотека.

Ранее стало известно, что актер Дмитрий Нагиев заработал более 13 млн рублей на авторских курсах по личностному росту, которые были организованы в Дубае.

