Актер Дмитрий Нагиев заработал более 13 млн рублей за курсы в Дубае

Актер Дмитрий Нагиев заработал более 13 миллионов рублей на авторских курсах по личностному росту, которые были организованы в Дубае в феврале, сообщает РИА Новости .

Трехдневный интенсив в закрытом формате собрал группу из 25 человек. В качестве педагогов выступили сын артиста Кирилл Нагиев и композитор Александр Шульгин.

В программу входили занятия по психологии, актерскому мастерству и сценической речи. Студентам предлагали необычные задания: например, лечь на пол в центре Дубая или выступить перед незнакомой аудиторией.

Стоимость участия варьировалась от 450 до 550 тысяч рублей. Тариф VIP с личным кураторством актера оценивался в миллион рублей, но желающих на него не нашлось.

В результате выручка актера за три дня могла составить 13,7 миллиона рублей без учета организационных расходов. Сам Нагиев встретился с группой всего два раза.

