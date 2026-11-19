Люся Чеботина поскользнулась на залитой водой площадке во время закрытой презентации клипа «Горгона». Танцоры помогли ей подняться, и она продолжила выступление, сообщает «Царьград» .

Вода на площадке доходила артистам до щиколоток. Подтанцовка обыграла падение певицы, и номер не пришлось прерывать.

«Надеюсь, как я упала, кто-нибудь снял», — сказала после выступления Люся Чеботина.

Артистка пошутила, что запланировала падение ради продвижения сольного концерта. Она также призналась, что пела под полную фонограмму: по ее словам, команда отказалась от живого звука, чтобы уберечь технику и людей от удара током.

Песня «Горгона» вышла в августе, дату выхода клипа пока не объявили. В беседе с muz-tv.ru Чеботина рассказала, что попыталась передать в видео свое видение героини древнегреческих мифов.

При создании ролика команда использовала искусственный интеллект из-за сжатых сроков: ручная отрисовка деталей заняла бы больше времени. В кадрах с певицей эти технологии не применяли, ее внешность не меняли.

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