На Урале установят памятник Балабанову с трамваем, на котором спасся Багров

Эскиз будущего памятника знаменитому кинорежиссеру Алексею Балабанову выбрали в Екатеринбурге. Он изображен сидящим в пустом трамвае, на котором герой криминальной драмы «Брат» Данила Багров спасся от бандитов, сообщает E1.RU .

Мэр города Алексей Орлов отметил, что имя Алексея Балабанова навсегда вписано в историю российского кино. Его творческий путь начался в 1980-е на Свердловской киностудии.

«Наш город в то время был местом процветания андеграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке», — добавил Орлов.

Заявки в конкурсе подали 47 участников, которые представили 58 работ. В финал вышли 10 авторов, а победил Мейрам Баймуханов. Скульптуру установят в середине мая следующего года на проспекте Ленина у Дворца молодежи, рядом с домом, где жил Балабанов.

Тем временем в Полтаве полностью закончили демонтаж памятника на месте отдыха Петра I. Бронзовая скульптура высотой 2 м находилась на месте дома казака Магденко, где российский император останавливался на отдых во время Полтавской войны.