В Полтаве снесли памятнику Петру Первому

сегодня в 15:56

В Полтаве полностью закончили работы по демонтажу памятника на месте отдыха Петра I, сообщает Lenta.ru .

Как пишет издание «Общественное», данной работой в городе занимались коммунальщики, музейщики и архитекторы.

Снос начался 2 мая. Бронзовая скульптура высотой 2 м находилась на месте дома казака Магденко, где российский император останавливался на отдых во время Полтавской войны. Памятник сделали в 1915 году, автор — архитектор Амандус Адамсон.

Ранее подростки с кувалдой разрушили памятник ученому-биологу Ивану Мичурину в Полтавской области.