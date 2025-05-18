Подростки с кувалдой разрушили памятник советскому ученому Мичурину в Полтаве
Несовершеннолетние вандалы разрушили памятник выдающемуся советскому ученому-биологу Ивану Мичурину в Полтавской области Украины, сообщает газета «Известия».
Инцидент произошел в населенном пункте Мачехи. На опубликованных кадрах видно, как подростки с помощью кувалды разрушают памятник известному ученому.
По данным украинских СМИ, сотрудники полиции зарегистрировали официальное обращение по факту акта вандализма.
Доктор биологических наук Иван Мичурин внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственной науки. Ученый является создателем множества сортов плодовых и ягодных растений.