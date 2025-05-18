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Подростки с кувалдой разрушили памятник советскому ученому Мичурину в Полтаве

Инцидент произошел в населенном пункте Мачехи. На опубликованных кадрах видно, как подростки с помощью кувалды разрушают памятник известному ученому.

По данным украинских СМИ, сотрудники полиции зарегистрировали официальное обращение по факту акта вандализма.

Доктор биологических наук Иван Мичурин внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственной науки. Ученый является создателем множества сортов плодовых и ягодных растений.