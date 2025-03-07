Музыкальный критик объяснил, почему Верке Сердючке запретили выезжать с Украины

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что украинское министерство культуры, наложившее запрет на выезд за границу для Верки Сердючки (Андрея Данилко), опасается, что артист может не вернуться после очередных зарубежных выступлений, сообщает Life.ru .

«Думаю, Минкульт Украины боится, что Андрюша уедет. Уедет и не вернется. Мне кажется, что ему все это крайне неприятно. Мне даже странно, что он раньше этого не сделал. У него есть для этого возможности и деньги. Конечно, он и по фронтам бегал выступал, будешь тут бегать, в такой-то ситуации: с волками жить — по-волчьи выть. Иначе бы его вообще давно убрали», — отметил он.

По мнению Соседова, на Данилко, как и на Софию Ротару, оказывается давление на Украине. Он считает, что Ротару, несмотря на возможность уехать, осталась там из-за семьи.

Критик выразил мнение, что, вероятно, ее запугали националисты, так как у нее много родственников в Незалежной. По словам Соседова, она имела возможность покинуть страну, но там живут ее сестры и племянники. Он подчеркнул, что у нее действительно большая семья, которой она всегда помогала. Безусловно, ее запугали, уверен Соседов. То же самое и с Сердючкой.

«Конечно, на них оказывалось давление», — заключил критик.