Жена, муж и сын: семья утонула в реке под Владимиром

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Три человека утонули в реке возле деревни Крутово Владимирской области

Муж, жена и их совершеннолетний сын отправились отдыхать на реку Клязьма около деревни Крутово в Петушинском районе Владимирской области. В результате вся семья утонула, сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности региона.

Трагедия произошла 13 июля. Причины случившегося не уточняются. Поиск тел продолжался вплоть до 16 июля. Его вели спасатели собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области

Тело главы семейства нашли 13 июля ниже по течению реки. Его обнаружил рыбак. 15 июля спасатели сняли с веток тело женщины. Тело 33-летнего сына супругов нашли в среду в полутора километрах от места трагедии.

Ранее стало известно, что четыре человека утонули за сутки в Подмосковье. Также был спасен один человек.