«Ниагара Востока» забрала жизнь корейца в Японии

19-летний корейский студент погиб во время экскурсии к знаменитому водопаду Харадзири в японской префектуре Оита, пишет «Лента.ру» .

Молодой человек, путешествовавший с тремя друзьями, решил спрыгнуть с 20-метровой высоты (сопоставимой с 7-8 этажным зданием) в подводный бассейн, но так и не всплыл на поверхность.

Тело туриста было обнаружено спасателями лишь на следующий день — 14 июля — у соседнего водопада в городе Бунго-Оно на острове Кюсю.

Водопад Харадзири, известный как «Ниагара Востока» (ширина — 120 метров), давно имеет репутацию опасного места: местные власти неоднократно предупреждали туристов о запрете купания и прыжков в глубокий водоем у его подножия.