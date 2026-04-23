Можно на Канье Уэста слетать: в Сети шокированы ценами билетов на премию МУЗ-ТВ

Пользователи Сети возмущаются стоимостью билетов на премию МУЗ-ТВ. За просмотр выступления российских артистов придется заплатить 100 000 рублей. При этом самые дешевые билеты стоят 15 000 рублей.

На высокую стоимость билетов обратил внимание в социальной сети журналист Александр Шишко. По его мнению, организаторы шоу потеряли связь с реальностью. Партер стоит 100 000 рублей плюс комиссия, итого — 110 000 рублей. За танцпол или самые крайние ряды балкона поклонникам премии придется отдать 15 000 рублей.

«За эти деньги на выходные можно слетать на Канье Уэста в Стамбул с перелетом, проживанием и билетами на реально крутое шоу. Леди Гага стоила дешевле, при чем у перекупов. Хотя куда им до Баскова и Чеботиной?» — высказался журналист.

Шишко задается вопросом, что такого покажут на премии за такие «космические» деньги. Журналист уверен, артисты снова выступят под фонограмму.

Пользователи Сети также возмущены ценами. Одна из девушек летом летала в Ереван на концерт Дженнифер Лопес, где билет стоил 5000 рублей, а вся двухдневная поездка обошлась всего в 40 000 рублей.

