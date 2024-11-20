Москва прощается со Светланой Светличной в Доме кино
Церемония прощания со Светланой Светличной началась в Доме кино в Москве
Фото - © РИА Новости
Десятки человек собрались в столичном Доме кино, чтобы проститься с заслуженной артисткой РСФСР, актрисой Светланой Светличной, пишет РИА Новости.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что гроб с телом 84-летней актрисы находится на сцене, над которым установлен огромный экран, куда транслируют фотографии Светличной разных лет.
После церемонии прощания Светличную похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Она будет покоиться в «актерском городке».
Светлана Светличная скончалась в возрасте 84 лет 16 ноября 2024 года. Причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь.
По словам внучки Светличной, последней волей многими любимой актрисы было достойно уйти в последний путь.