Москва прощается со Светланой Светличной в Доме кино

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Церемония прощания со Светланой Светличной началась в Доме кино в Москве

Десятки человек собрались в столичном Доме кино, чтобы проститься с заслуженной артисткой РСФСР, актрисой Светланой Светличной, пишет РИА Новости .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что гроб с телом 84-летней актрисы находится на сцене, над которым установлен огромный экран, куда транслируют фотографии Светличной разных лет.

После церемонии прощания Светличную похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Она будет покоиться в «актерском городке».

Светлана Светличная скончалась в возрасте 84 лет 16 ноября 2024 года. Причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь.

По словам внучки Светличной, последней волей многими любимой актрисы было достойно уйти в последний путь.