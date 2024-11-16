Внучка Светланы Светличной озвучила предсмертное желание знаменитой бабушки

Внучка актрисы Светланы Светличной Мария Ивашова заявила, что предсмертным желанием ее знаменитой бабушки были достойные похороны. Также она просила не кремировать ее тело, сообщает SHOT .

Ивашова призналась, что видела бабушку накануне смерти, а до этого регулярно посещала ее вместе с сыном. Правнук трепетно относился к актрисе и очень ее любил.

Во время их последней встречи Светличная была настолько обессилена, что уже не могла говорить. Женщины просто смотрели друг на друга, внучка сидела рядом.

Заслуженную артистку РСФСР похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем. Прощание со Светличной состоится 20 ноября в Белом зале Дома кино.

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» скончалась 16 ноября, ей было 84 года. В августе этого года из-за тяжелой болезни она получила паллиативный статус. Предварительно сообщается, что причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. От лечения Светличная отказывалась.