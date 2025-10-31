Московский областной театр драмы и комедии отметил свой день рождения

30 октября Московскому областному театру драмы и комедии, Богородский г. о., исполнилось 95 лет, а сегодня, 31 октября, в театре широко празднуют это событие. Специально для юбилея подготовлена праздничная программа с участием всех артистов театрального коллектива. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Перед началом юбилейного вечера в фойе выступит выпускница Ногинской детской школы искусств, саксофонистка Инна Криволапова. На втором этаже театра будет представлена выставка исторических афиш и театральных костюмов.

Начнется торжественный вечер выступлением Ногинского эстрадно-духового оркестра под управлением Александра Дубровского. В исполнении Олеси Казаченко прозвучит песня «Родина».

В первом отделении состоится награждение театра и его лучших сотрудников. После антракта с театрализованной программой выступят артисты театра.

В ведомстве напомнили, что театр родился в 1930 году на базе драматических кружков при рабочих клубах Глуховской и Истомкинской мануфактур. До этого самодеятельные артисты ставили спектакли в здании синематографа «Колизей». Нередко в любительских постановках принимали участие и звезды московских сцен Книппер-Чехова, Качалов, Тарханов, Москвин и другие. Художественный руководитель театра Борис Германович Рощин говорил: «Мы расцениваем каждую нашу работу не только как зрелищную, но и как учебно-воспитательную работу театра».

Во время Великой Отечественной войны из артистов театра были сформированы агитбригады, выступавшие для советских бойцов. Только за первые три месяца войны был дан 51 концерт. В победном 1945-м театр возобновил свою работу. Первой постановкой мирного времени стал спектакль «Обыкновенный человек» по пьесе Л. Леонова — символ возвращения к жизни.

Сегодняшний день театра — это его уникальная труппа под руководством режиссера и художественного руководителя Михаила Николаевича Чумаченко. Костяк коллектива составляют выпускники ведущих театральных школ страны: училища им. Щепкина, ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, училища им. Щукина, Ярославского театрального института. Театр является постоянным участником всероссийских и международных фестивалей, представляя театральное искусство Подмосковья, а также организует собственные фестивальные проекты. Так, в 2024 году здесь прошел первый театральный фестиваль «Учитель и ученики», посвященный творчеству выдающегося режиссера Петра Фоменко, поставившего на сцене Ногинского театра, как тогда назывался Московский областной драматический театр, свой дипломный спектакль.

