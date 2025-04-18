Мог сломать грудные позвонки: Боярский попал в больницу после падения на сцене

Боярскому потребовалась помощь врачей после падения на сцене театра в Петербурге

Российский актер, народный артист РСФСР Михаил Боярский травмировался во время спектакля в Театре им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, упав с высоты примерно 3 м, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Происшествие случилось во время спектакля 16 апреля. После падения с высоты 75-летнему Боярскому потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, артист мог сломать грудные позвонки.

Известно, что в спектакле «Ромео и Джульетта», который проходит 18 апреля, Боярский не участвует. При этом в театре отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений.

Сам Боярский или члены его семьи пока никак не прокомментировали ситуацию.