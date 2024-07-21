Миронов: в Зарайске состоятся 5 театральных премьер в рамках фестиваля «Достоевский»

Мультижанровый фестиваль «Достоевский» проходит под знаком счастливого Федора Михайловича, таким, каким его не привык видеть читатель. В ходе мероприятия состоятся 5 театральных премьер, сообщил журналистам художественный руководитель фестиваля, актер Евгений Миронов.

«В Зарайске состоятся 5 театральных премьер в рамках фестиваля — путешествия „Достоевский“», — сказал он.

Миронов добавил, что за два дня фестиваля пройдет огромное количество событий и для детей, и для взрослых.

«На фестивале используются все форматы, жанры, включая даже кухню. В Зарайск приехали именитые рестораторы», — сказал он.

Миронов обратил внимание, что фестиваль может стать прекрасным помощником в деле возрождения Зарайска.

«Этому способствует прекрасная программа, которую разработало правительство Московской области при поддержке губернатора — это программа развития Зарайска», — сказал худрук.

Миронов добавил, что первый спектакль, который показали на фестивале, был по роману «Бедные люди», первому произведению, после которого Достоевский стал знаменитым.

«Это прекрасная литература. Федор Михайлович в этом тексте настолько светлый, настолько с юмором относится к героям… В романе очень много точечных, тонких деталей, связанных с юмором. Именно поэтому это произведение было выбрано. А атмосфера Зарайска очень располагает к спокойному разговору», — отметил худрук.

Миронов сделал акцент, что идея проведения фестиваля принадлежит министру культуры и туризма Московской области Василию Кузнецову.

«Мне повезло как артисту. Я был связан с героями Достоевского, потом и сам играл Достоевского. Этот фестиваль мультижанровый, фестиваль искусств, который проводится впервые в России, и для меня это большая ответственность», — сказал худрук фестиваля

В Зарайске на протяжении выходных 20 и 21 июля проходит фестиваль-путешествие «Достоевский». Это первое культурное событие, сомасштабное личности Достоевского, которое обозначает Зарайск как место силы, сформировавшее писателя, наряду с Ясной Поляной и Михайловским. Масштабный фестиваль объединяет все современные жанры и форматы с целью переосмыслить актуальность тем Достоевского. Философские принципы писателя переводятся на понятный широкой аудитории язык с применением современных средств выразительности. Памятники и улицы старинного города стали локациями и декорациями фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех желающих на фестиваль-путешествие «Достоевский.

«Спасибо художественному руководителю фестиваля Евгению Миронову, вместе мы постарались объединить творчество Федора Михайловича и современные жанры: театр, перформансы, саунд-арт и современное искусство», — отметил Воробьев.