Андрей Воробьев пригласил жителей на фестиваль-путешествие «Достоевский»

сегодня в 13:05

В Зарайске на этих выходных проходит новое масштабное мероприятие — фестиваль-путешествие «Достоевский», он будет насыщен событиями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что в подмосковной усадьбе Даровое семья писателя любила проводить лето.

«Спасибо художественному руководителю фестиваля Евгению Миронову, вместе мы постарались объединить творчество Федора Михайловича и современные жанры: театр, перформансы, саунд-арт и современное искусство», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, программа фестиваля сделана насыщенной различными мероприятиями. На главной сцене фестиваля зрителей ждет показ премьеры спектакля-концерта «Бедные люди» под руководством дирижера Юрия Башмета. Еще будут работать ярмарки с рецептами семьи Достоевских, брендов отечественных дизайнеров. Гостей ждут на дискуссиях в лектории.

«Надеюсь, вам понравится „Достоевский“», — заключил губернатор.