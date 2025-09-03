Михаил Ефремов официально развелся с пятой женой Софьей Кругликовой

Фактически супруги разорвали отношения несколько месяцев назад, а развод только оформили официально.

Артист перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов, а финалом их брака стало его свидание в колонии, где он три дня провел с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. В браке родили трое детей — в 2004 году родилась дочь Вера, в 2007 — дочь Надежда, в 2010 — сын Борис. Кругликова много лет прощала супругу измены, терпела скандалы и пьянки. Кроме того, она дождалась Ефремова из колонии. Но все же в итоге их брак завершился разводом, перед которым актер успел отдохнуть и подлечиться в санатории Кисловодска.