Стало известно, как лечат Ефремова в Кисловодске за 300 тысяч рублей

После выхода из тюрьмы 61-летний российский актер Михаил Ефремов выбрал для восстановления здоровья трехзвездочный санаторий в Кисловодске. Как сообщает aif.ru , артист лечится от обострившихся во время отбывания наказания бронхолегочных заболеваний.

В ставропольском курортном городе Ефремов проходит комплексную терапию, включающую массажные процедуры, лечебные ванны и фиточаи. Территориально трехзвездочный оздоровительный санаторий, где в настоящее время пребывает пациент, расположен в центре Кисловодска. Представители заведения сообщили, что их программа восстановления после бронхолегочных заболеваний включает трехразовое питание по системе «шведский стол».

Лечебная программа Ефремова состоит из двух основных блоков: диагностического и лечебного. Диагностический блок предполагает консультации у терапевта и пульмонолога, проведение электрокардиограммы, лабораторные исследования крови и мочи, рентгеноскопию легких, а также измерение уровня кислорода в крови и исследование капилляров.

Представитель санатория сообщила журналистам об отсутствии свободных мест до последнего дня октября. По ее словам, для желающих доступны только два варианта размещения: стандартный двухкомнатный номер стоимостью 13 тысяч рублей в сутки и номер повышенной комфортности за 15 тысяч рублей ежедневно.

Для эффективного лечения бронхолегочных заболеваний требуется минимум 10-дневный курс, хотя оптимальной продолжительностью пребывания в санатории считается не менее двух недель. В случае с Ефремовым речь идет скорее о терапии уже существующего хронического заболевания, а не о профилактических мерах.

Ранее сообщалось, что 9 апреля 2025 года Ефремов был освобожден досрочно из исправительного учреждения в Алексеевке Белгородской области. Он отбывал наказание за автомобильную аварию со смертельным исходом, которую совершил в 2020 году. Суд принял решение об условно-досрочном освобождении Ефремова.