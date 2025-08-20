Актер Михаил Ефремов проходит лечение в санатории Кисловодска за 300 тыс рублей

Актер Михаил Ефремов, предположительно, лечится в санатории Кисловодска в Ставропольском крае за 300 тыс. рублей. Он проходит программу восстановления после бронхолегочных заболеваний, которые могли обостриться у него в колонии, сообщает SHOT .

На фоне этого актеру пришлось бросить курить. После выхода из колонии он планировал сразу начать лечиться.

Ефремов, предположительно, поселился в номере повышенной комфортности. Стоимость проживания там — 16 тыс. рублей в день. В стоимость входит программа восстановления. В нее включены приемы у пульмонолога, терапевта, ингаляции, ванны с тимьяном, кислородные коктейли, массаж и иные услуги.

В рамках программы нужно пребывать в санатории минимум 14 дней. Суммарно лечение в санатории вместе с дорогой могли обойтись Ефремову, предположительно, в 300 тыс. рублей.

Актер вышел из колонии 9 апреля. 8 июня 2020 года с ним произошло ДТП. Артист на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и въехал в Lada Granta. За рулем был 57-летний мужчина. Он погиб.

В крови Ефремова нашли 1,05 мг/л алкоголя. Артиста осудили на восемь лет лишения свободы. Он вышел на волю в рамках условно-досрочного освобождения.