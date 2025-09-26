Медведев выразил соболезнования родным и коллегам Тиграна Кеосаяна

сегодня в 19:53

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и коллегам кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна.

26 сентября ночью умер Тигран Кеосаян. Об этом заявила его супруга Маргарита Симоньян. Кеосаян долгое время находился в коме после сердечного приступа.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Это большая, невосполнимая утрата для коллег, родных и близких, для всей нашей страны», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Кеосаян успешно продолжил дело своей знаменитой семьи, соединив в себе многогранные таланты режиссера, актера, сценариста и телеведущего с четкой гражданской позицией.

Медведев передал слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Тиграна Эдмондовича, добавив, что разделяет общую боль и скорбь.

О творческой биографии режиссера Тиграна Кеосаяна, его самых знаменитых работах, личной жизни и долгой борьбе за здоровье, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.