Mash: врачи остановили развитие редкой болезни у Льва Лещенко

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Врачам удалось остановить течение редкой болезни у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Для этого пришлось выделить 5,5 млн рублей из государственного бюджета, сообщает Mash .

83-летний исполнитель проходил обследование в конце прошлого года. У него была слабость, одышка, боли в теле. Состояние Лещенко удалось стабилизировать. Сейчас государство выделило еще 5,5 млн рублей на его лечение.

Артисту выписали дорогостоящее лекарство «Виндамэкс», которое используется для лечения амилоидной полиневропатии. Препарат стоит 1,8 млн рублей. Из-за проблем со здоровьем Лещенко отменил концерты на Дальнем Востоке.

Ранее народного артиста СССР Владимира Минина экстренно госпитализировали в Москве. У 96-летнего дирижера случился гипертонический криз.