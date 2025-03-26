Дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали в Москве

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Народного артиста СССР Владимира Минина госпитализировали в Москве. У 96-летнего дирижера случился гипертонический криз, сообщает Mash .

Минин находится под постоянным наблюдением докторов. Его состояние оценивают как стабильное.

Дирижер известен в России как один из лучших интерпретаторов русской церковной музыки. Он является бывшим руководителем Московского академического камерного хора.

Ранее 35-летнего актера фильма «Сволочи» Олега Буганова госпитализировали в реанимацию. Его состояние здоровья резко ухудшилось после потери работы.