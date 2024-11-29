Mash: Леонид Якубович отказался сбривать усы за 10 млн руб

Легендарному ведущему «Поле Чудес» Леониду Якубовичу предложили сбрить усы в рамках предновогоднего корпоратива. За это телеведущему пообещали выплатить 10 млн рублей, но он отказался, сообщает Mash .

Подобное предложение поступило Леониду Аркадьевичу в середине ноября. Задумывалось, что в рамках глобального предновогоднего перформанса он должен был сбрить усы на камеру.

За это телеведущему предложили 10 млн руб. Однако от такого щедрого предложения Якубович отказался, хотя за новогодние корпоративы он обычно берет только 2,75 млн руб.

За эти деньги Леонид Аркадьевич предлагает четыре часа своего участия в мероприятии, включая какие-либо импровизации. Также существует возможность продлить корпоратив с Якубовичем за дополнительную плату.

В райдере телеведущего прописано, что ему должны предоставить бизнес-класс с VIP-залами в аэропорту, авто Mercedes-Benz S-Класс, Audi A8 или BMW 7. Также Якубович просит разместить его в пятизвездочном отеле с питанием, а в гримерке у телеведущего должны быть сырные и мясные тарелки, а также бутылка виски.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская добавила дочь в райдер. Артистка опасается новой пропажи родственницы.