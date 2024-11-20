Mash: Любовь Успенская добавила дочь в райдер

Успенская подняла гонорар на 500 тыс. руб., до 4 млн. За шоу в Турции она берет 50 тыс. евро (5,3 млн руб.), в Дубае — 60 тыс. евро (6,4 млн руб.).

В райдер певицы включены три билета в бизнес-класс и два — в эконом, оплата госпошлины за перевозку собаки, расходы по уходу за собакой за время трансфера, а также ultra all-inclusive для Любови и Татьяны.

Согласно документу, встречать артистку должен Mercedes-BenzSprinter, а проживать она хочет только в президентском люксе. Также организаторы мероприятий должны предоставить полулюкс для директора коллектива.

По питанию артистка также хочет формат ultra all-inclusive для себя, дочери и коллектива. В ее гримерке должны быть виски Macallan 12 лет выдержки, вино Совиньон-блан. Коллективу Успенской обязаны предоставить чай, кофе, сырную и мясные нарезки. Если организаторы допустят какую-либо ошибку, то концерт будет отменен, а деньги не вернут.

В начале октября 34-летняя Татьяна Плаксина сбежала от матери в Израиль. Певица переживала, что девушку похитили, но эта информация не подтвердилась, так как дочь самостоятельно покинула РФ.