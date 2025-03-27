Mash: американский рэпер Tyga едет в Москву

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Американский рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) даст концерт в России. Выступление состоится 31 мая в Москве, сообщает Mash .

Это будет первый стадионный концерт звезды мирового уровня в России с начала СВО. Шоу проведут на «ЦСКА-арене».

Формат концерта называется «360 градусов». Суть в том, что в рамках такого шоу проходит панорамная съемка на круглой сцене.

Организаторы обещают, что настроение на выступлении рэпера будет схоже с тем, которое обычно царит на «калифорнийской тусовке». Также артист уже выдвинул условие, согласно которому он хочет жить рядом с Кремлем.

На разогреве у Tyga выступят Макан и Jakone.

Ранее, 28 февраля, концерт в России дал американский рэпер DaBaby. Он получил гонорар примерно в 500 000 долларов.