Звезда рэпа DaBaby приедет в Москву заранее из-за Красной площади и мармеладок

Звездный американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) приедет в Москву за два дня до своего столичного концерта, потому что хочет посетить Красную площадь и проверить райдер, сообщает Mash . Исполнитель попросил встретить его с несколькими килограммами начос и 15 пачками мармеладных мишек Haribo.

В команде Кирка есть русскоязычные, которые подробно рассказывали ему о стране. Теперь DaBaby хочет узнать больше о Москве и русских людях, а также планирует записать совместный трек с исполнителем из России.

Журналисты также узнали содержание райдера DaBaby. Звездный американец запросил себе пятизвездочную гостиницу в Москве, перелет до России и обратно в бизнес-классе, мармеладных мишек и килограммы мексиканских чипсов. Алкогольных напитков в райдере нет.

Концерт DaBaby в Москве пройдет 28 февраля. За выступление автор хита Suge, набравшего 150 млн прослушиваний на платформе Spotify, получит гонорар примерно в 500 000 долларов.