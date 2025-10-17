Макаревич* с начала СВО заработал около 5 млн рублей на банковских вкладах в РФ

Рок-музыкант Андрей Макаревич* с начала СВО заработал около 5 млн рублей на процентах от банковских вкладов в России, сообщает SHOT .

Сбежавший из РФ 71-летний лидер группы «Машина времени» почти за три года заработал 4 854 402 рубля на банковских депозитах.

Также Макаревич* продолжает получать российскую пенсию, размер которой составляет почти 90 тыс. рублей в месяц. В эту сумму входят различные доплаты: 41 955 рублей — как народному артисту РФ, и 29 119 рублей — за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее Андрею Макаревичу* вручили лишь три подсолнуха во время мини-концерта в грузинском Батуми, он расстроился и не стал разговаривать с фанатами, покинув мероприятие.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.